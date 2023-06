Yellowstone, HBO non voleva produrre la serie perché 'troppo conservatrice'

In precedenza Taylor Sheridan si schierò contro chi definisce Yellowstone 5 "dei repubblicani", eppure i riferimenti politici non terminano qui: in una recente intervista, infatti, ha ricordato come HBO volesse rifiutare il progetto poiché considerato "troppo conservatore".

Innanzitutto, Sheridan si è espresso sulla genesi del cast. "Hanno detto: 'Se riesci a trovarci Robert Redford, daremo il via libera all'episodio pilota'" ha ricordato. "Così vado al Sundance e trascorro tutta la giornata con lui, finché non accetta di interpretare John Dutton. A quel punto chiamo il vicepresidente senior, responsabile della produzione, e dico: 'L'ho preso!', 'L'hai preso? Chi?', 'Robert Redford'. 'Cosa?"'. Allora io: 'Hai detto che se avessi avuto Robert Redford avresti dato il via allo spettacolo. Al che lui dice – e... no, non puoi inventare una roba del genere –: 'Io intendevo un tipo alla Robert Redford!'". Era il maggio 2023 quando Jane Fonda "dissò" Robert Redford al Festival di Cannes.

Dopodiché, Sheridan ha raccontato l'incontro con un vicepresidente della rete HBO. "Andiamo a pranzo in un posto elegante a West La" aggiunge, "e lì [il co-creatore] John Linson chiede: 'Perché non vuoi realizzare il progetto?'. E il vicepresidente risponde: 'Guarda, è così Middle America'", riferendosi alla classe media statunitense che non apprezza qualsiasi forma di cambiamento. "'Siamo HBO, siamo all'avanguardia, siamo trendsetter. Sembra un passo indietro. E francamente, se voglio essere il più onesto possibile, non penso che qualcuno vorrebbe vivere là fuori [ossia nel Montana rurale]. Dovrebbe essere un parco, qualcosa del genere".

E voi cosa ne pensate? La serie creata da Taylor Sheridan e John Linson ha una chiara visione conservatrice, o sarebbe più opportuno slegare politica e narrazione? Fatecelo sapere nei commenti!