Yellowstone: John Dutton Morirà? Le ipotesi sul possibile addio di Kevin Costner

Yellowstone è una delle serie Paramount più apprezzate dal pubblico e gli annunci ufficiali dell’addio di Kevin Costner e della conclusione della serie al termine della quinta stagione hanno messo a dura prova l’umore dei fan. Capiamo insieme quali potranno essere gli sviluppi della narrazione che porteranno alla fine della storia di John Dutton.

Lo spin-off di Yellowstone arriverà nel 2024 e vedrà protagonista Mattew McConaughey, eppure la notizia non può rasserenare del tutto gli appassionati della serie western che vedrà una conclusione anticipata, probabilmente a causa dei dissapori tra la star principale, Kevin Costner, e il creatore dello show Taylor Sheridan.

Lo show, infatti, stando alle dichiarazioni rilasciate durante i Golden Globe, sarebbe dovuto continuare ancora, soprattutto visti i riconoscimenti nei confronti del suo protagonista e la possibilità che acquisisse del tutto un riconoscimento mainstream. Qualcosa sembra essere successo nel dietro le quinte e probabilmente ci dovremo rassegnare a non capire mai cosa sia capitato davvero per arrivare a una decisione così drastica riguardo la fine della anticipata della serie.

A questo punto ci sono soltanto due opzioni per porre fine alle vicende di John Dutton: ucciderlo o farlo sparire in qualche modo dalla vicenda.

Se la seconda opzione appare poco praticabile in un’eventuale evoluzione dello show, con il personaggio di Costner troppo legato al destino del ranch, l’idea di far morire il protagonista della serie, appare, per quanto difficile da accettare, l’opzione più plausibile con una storyline in cui il cowboy invecchia e si avvicina alla morte che sarebbe stata più plausibile se lo show fosse proseguito per qualche altra stagione: in effetti John Dutton non abbandonerebbe mai il ranch ed è difficile vederlo lontano da esso per qualche sviluppo della trama, specie in un momento tanto difficile per la sua famiglia.

I fan e il personaggio meritano sicuramente un finale adeguato e, a meno che non ci sia la possibilità di rivedere Dutton tornare in futuro in seguito a un ripensamento da parte di Costner, l’unico modo per rendere giustizia alla personalità e agli obblighi morali del cowboy sarebbe farlo morire.

Tutto sta nel capire come.

E nell’attesa di poterlo sapere, vi lasciamo alle dichiarazioni di Mattew McConaughey sul suo entusiasmo nel tornare a lavorare per la tv.