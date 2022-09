Yellowstone: John Dutton giura come governatore nel nuovo trailer della Stagione 5

Paramount Network ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della quinta stagione di Yellowstone, serie sviluppata da Taylor Sheridan che ha saputo conquistare il successo grazie a una larga fetta di appassionati spettatori che hanno saputo far schizzare in alto i dati di ascolto stagione dopo stagione. Il debutto è atteso per il 13 novembre.

In questo primo trailer della quinta stagione di Yellowstone vediamo John Dutton e la sua famiglia alle prese con la politica. Il personaggio di Kevin Costner è ora a capo del Montana, il che significa molte nuove sfide e problemi per l'intera famiglia Dutton. Nella quinta stagione, Beth e Rip sono ormai sposati e la prima sembra aver preso servizio nell'ufficio del padre. Anche Kayce si trova in un posto nuovo, grazie alla visione avuta alla fine della quarta stagione.

Yellowstone 5 arriverà su Paramount Network il 13 novembre 2022, mentre in Italia Sky ha confermato che arriverà in autunno, quando i nuovi episodi della serie targata Paramount+ saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nella prossima stagione, che con ben 14 episodi sarà la più lunga della storia di Yellowstone, tornano i cowboy e le immense praterie della famiglia Dutton, in un’avvincente saga familiare con l’attore e regista premio Oscar di Balla coi lupi nei panni del cowboy John Dutton, proprietario del leggendario ranch nel Montana.

Yellowstone sta rapidamente diventando una delle proprietà più importanti del catalogo di Paramount, e la società sta chiaramente puntando tutto sul franchise creato da Taylor Sheridan. La serie prequel 1923 arriverà su Paramount+ questo inverno. Ci sarà uno spinoff del prequel già esistente 1883, che racconterà la storia di Bass Reeves. Anche l'atteso spinoff 6666 funge da sorta di prequel ed è stato spostato da Paramount+ a Paramount Network.