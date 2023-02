Yellowstone: se Kevin Costner accetterà di restare nella serie sarà pagato a peso d'oro!

Il caos legato al futuro della serie di Yellowstone prosegue a spron battuto, con nuove rivelazioni riguardanti il contrasto della superstar Kevin Costner.

ET Canada ha parlato con Matthew Belloni di Puck News, che ha fornito nuovi dettagli su alcune delle presunte richieste di Kevin Costner, inclusi gli accordi per il suo programma di riprese e pagamenti extra. "Il modo in cui viene girato Yellowstone è il seguente: in pratica Costner si reca sul set per un certo periodo di tempo", ha detto Belloni, "e in quel periodo di tempo prestabilito realizza le sue scene. Ogni volta che viene convocato al di fuori di quei giorni prestabiliti, il suo contratto prevede un pagamento extra. Gli attriti sono nati dal fatto che Costner avrebbe iniziato a chiedere un pagamento extra per promuovere la serie, e questo non è andato giù ai produttori dato che è stato pagato straordinariamente bene per i suoi servizi. E in più a Hollywood c'è una regola non scritta secondo la quale quando è il momento di fare promozione per la tua serie o il tuo film, lo fai e basta".

Kevin Costner, secondo un rapporto di Variety di luglio 2022, è attualmente l'attore più pagato nel mondo delle serie tv, con Yellowstone che gli garantisce oltre $1 milione di dollari per episodio. Ma le cose potrebbe cambiare: "Secondo le mie fonti" ha aggiunto Belloni, "Costner guadagna al momento circa $1,2 milioni ad episodio per Yellowstone, più i soldi extra di cui abbiamo parlato. Quindi dalla stagione in corso, composta da 16 episodi, ha ricavato più di 20 milioni. Qualora Yellowstone dovesse essere rinnovato per una sesta stagione, alla fine di questa controversia, e Costner dovesse tornare, riceverà un cachet di $1,5 milioni per episodio".

In attesa di scoprire come e se verrà risolta la faccenda, vi ricordiamo che Kevin Costner sta anche lavorando ad Horizon, il suo nuovo film da regista a vent'anni da Open Range: sarà uno dei western più ambiziosi di sempre, con la durata complessiva di 11 ore che costringerà la produzione a divedere il progetto in quattro capitoli.