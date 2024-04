Yellowstone, Kevin Costner apre al ritorno dopo le polemiche, ma a una condizione

La separazione tra Kevin Costner e Yellowstone non è stata delle più pacifiche: il deteriorarsi del rapporto tra attore e produzione ha portato non solo all'addio del protagonista dello show, ma anche alla decisione di chiudere lo stesso con qualche stagione d'anticipo rispetto al previsto. Possibile che un simile strappo possa essere ricucito?

A parlarne, mentre non arrivano buone notizie sulla quinta stagione di Yellowstone, è proprio Costner, che non si dice contrario all'eventualità di un suo ritorno in vista del gran finale: l'attore ha però anche chiarito che finora non se n'è parlato e che, in ogni caso, dovrebbero verificarsi alcune condizioni perché la cosa possa andare in porto.

"Mi piacerebbe farlo, ma finora non è stato possibile. Pensavo che avremmo fatto 7 stagioni, ma ora siamo fermi alla quinta. Non so come potrà funzionare e spero che funzioni, ma comunque loro hanno un sacco di serie da mandare avanti. Magari succederà. Magari questo cerchio si chiuderà con me. Se dovesse accadere e se dovessi sentirmi a mio agio con la cosa mi piacerebbe un sacco farlo" sono state le sue parole. Una piccola apertura, insomma, è stata registrata: porterà a qualcosa o cadrà nel vuoto? Noi, intanto, vi lasciamo qui la nostra guida all'universo di Yellowstone.

