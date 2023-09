Yellowstone, Kevin Costner può decidere il destino di John Dutton: lo farà morire?

Il futuro di Yellowstone con l'ormai definitivo abbandono di Kevin Costner dovrà percorrere altri binari anche in vista di una particolare clausola del contratto dell'attore che potrebbe decretare una tragedia nella famiglia Dutton.

Il conflitto mai risolto tra Costner e la produzione di Yellowstone influenzerà inevitabilmente la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, attualmente in stop a causa delle mobilitazioni WGA e SAG-AFTRA. Tutti si chiedono che fine farà John Dutton e l'ipotesi più accreditata e più rapida è la morte del patriarca della famiglia Dutton. Secondo l'insider Matt Belloni, però, la clausola del contratto di Kevin Costner lo autorizza a decidere come John Dutton può morire, al fine di garantirgli sempre una morte gloriosa e mai imbarazzante. Infatti, secondo Belloni, l'attore vorrebbe concludere, malgrado i dissapori che hanno portato Costner a rifiutare ben 24milioni di dollari per Yellowstone, l'arco narrativo del suo personaggio al meglio.

Non ci resta che attendere (tempi molto lunghi) per scoprire il destino di John Dutton e dell'intera stagione: secondo rumour sempre più insistenti, Sheridan avrebbe intenzione di concludere la serie TV con la quinta stagione e dunque ammettere, in un modo o nell'altro, che Yellowstone finisce con Kevin Costner. Ma le intenzioni del creatore della popolare serie, hanno confini più ampi e c'è la possibilità che possa riprendere il progetto con un sequel della serie originale con protagonista Matthew McConaughey.