Yellowstone, Kevin Costner e la moglie Critstine divorziano dopo 18 anni di matrimonio

Christine Costner, moglie della star di Yellowstone e Premio Oscar Kevin Costner, ha chiesto il divorzio dopo 18 anni di matrimonio. I documenti, depositati da Christine, citano "differenze inconciliabili" come motivo della rottura e non chiedono l'assegno di mantenimento. Un portavoce di Kevin Costner ha confermato la notizia della separazione.

Secondo ET Canada, il rappresentante di Kevin Costner ha confermato la separazione in un comunicato, chiedendo la privacy per lui e Christine e per i loro figli. La coppia ha tre figli, Cayden, 15 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 12 anni.

"È con grande tristezza che, per circostanze al di fuori del suo controllo, il signor Costner ha dovuto partecipare a un'azione di scioglimento del matrimonio. Chiediamo che la privacy sua, di Christine e dei loro figli sia rispettata mentre affrontano questo momento difficile", si legge nel comunicato.

Christine e Kevin Costner si erano sposati nel settembre 2004 in un ranch di Aspen, in Colorado. È stato il secondo matrimonio per l'attore, che aveva avuto tre figli dalla prima moglie Cindy e un figlio dalla relazione con Bridge Rooney.

Costner è attualmente protagonista della serie di punta di Paramount Network, Yellowstone, giunta alla sua quinta stagione, la cui ultima metà dovrebbe tornare in programmazione quest'estate. Tuttavia, la produzione di questi episodi non è ancora iniziata e ci sono state voci e segnalazioni di conflitti tra Costner e il creatore della serie Taylor Sheridan riguardo al calendario delle riprese.

Recentemente è ricominciata anche la produzione di Horizon, secondo capitolo del nuovo film di Costner. Costner è co-sceneggiatore, produttore e regista del film, la cui prima parte è iniziata nell'agosto del 2022 e dovrebbe essere composta da quattro film in totale, ognuno dei quali girato in parallelo. Il progetto è descritto come una delle grandi passioni di Costner e la sua narrazione si svilupperà nell'arco di 15 anni, sia prima che dopo l'espansione della Guerra Civile e la colonizzazione del West americano.

"L'espansione dell'America verso l'Ovest è stata irta di pericoli e intrighi, dagli elementi naturali alle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano su quella terra, fino alla determinazione e a volte alla spietatezza di coloro che cercavano di colonizzarla", aveva dichiarato Costner in un comunicato dell'epoca. "Horizon racconterà la storia di quel viaggio in modo onesto e diretto, mettendo in evidenza i punti di vista e le conseguenze delle decisioni di vita e di morte dei personaggi".