Yellowstone, Kevin Costner non tornerà ma John Dutton si: lo svela Josh Lucas

Il destino di Kevin Costner in Yellowstone 5: Parte 2, che sarà l'ultimo arco narrativo della serie tv prima della cancellazione definitiva già annunciata, potrebbe essere ormai segnato, ma ciò non vuol dire che i fan non rivedranno il protagonista John Dutton.

Almeno è questo ciò che ha lasciato intendere Josh Lucas, che nel franchise di Yellowstone interpreta la versione giovane del protagonista nelle scene flashback dedicate al suo passato prima degli eventi raccontati dalla serie. In una nuova intervista concessa a Deadline, infatti, all'attore è stato chiesto se tornerà per la quinta e ultima stagione di Yellowstone, e lui ha detto: "Per quanto ne so... ho mandato un messaggio a Taylor Sheridan un paio di mesi fa e ho detto: 'Ehi amico, mi è piaciuto così tanto lavorare nello show'. Lui dice: "Bene, perché lo finiremo insieme".

Parlando un po' più in generale dei prossimi episodi, che dovrebbero essere presentati in anteprima verso la fine del palinsesto televisivo del 2024, l'attore ha anticipato quanto durerà la stagione 5B, spiegando: "Penso che faremo una decina di episodi e concluderemo la storia. Ovviamente è un lavoro incredibile: poter stare là fuori a cavallo in un territorio fantastico. Adoro fare questa serie."

Per quanto riguarda Kevin Costner, invece, a giugno e ad agosto la star tornerà al cinema con il suo nuovo film Horizon: An American Saga, epico western originale targato Warner Bros diviso in due parti che segna il suo ritorno alla regia oltre vent'anni dopo il capolavoro Open Range.

