Yellowstone, Kevin Costner non è l'unico ad aver avuto problemi con il creatore dello show

La bufera non abbandona Yellowstone: finora sono venuti a galla solo i contrasti tra Kevin Costner e Taylor Sheridan eppure Costner non è stata l'unica star ad avere rapporti turbolenti con il creatore della serie TV.

Anche Cole Hauser, noto per il ruolo di Rip Wheeler, si è trovato al centro di una controversia legale nel dicembre 2023. La questione ha coinvolto l'azienda a cui è a capo, la Free Rein Coffee Company, un marchio di caffè lanciato nello stesso anno, e il Bosque Rach di cui è proprietario proprio Taylor Sheridan. Quest'ultimo, infatti, avrebbe intentato una causa contro Hauser accusando il brand dell'attore di aver copiato il suo Bosque Ranch Craft Coffee, provocando confusione tra i consumatori. Tutto è bene quel che finisce bene: la battaglia legale non è durata a lungo e le parti hanno trovato in tempi brevi un accordo fuori dal tribunale.

Tornerà il sereno anche tra Taylor Sheridan e la star di Balla coi Lupi? Kevin Costner non esclude più il ritorno nel cast di Yellowstone e se così fosse il destino di John Button potrebbe prendere una piega diversa da quella concordata e presente nelle sceneggiatura della quinta stagione (le cui riprese non sono ancora iniziate). Ma le possibilità della pace tra Yellowstone e Kevin Costner sono ancora appese a un filo: la speranza è l'ultima a morire e dopo tante ostilità, Costner potrebbe finalmente salutare il suo John Button nella maniera più serena possibile.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti di oggi.