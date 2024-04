Yellowstone e Kevin Costner fanno pace? Quali possibilità ci sono per un lieto fine

La quinta e ultima stagione di Yellowstone è ancora in bilico: nonostante la data d'uscita fissata per novembre le riprese non sono ancora iniziate e addirittura in queste ore si è aperta perfino la possibilità di un insperato ritorno dell'ultimo minuto del protagonista Kevin Costner.

Parlando con Entertainment Tonight in un'intervista andata online nei giorni scorsi, infatti, Kevin Costner ha aperto ad un ritorno per Yellowstone 5 dicendo: "Pensavo che avrei fatto sette stagioni di quella serie ma adesso siamo alla quinta. Non so come funziona adesso, spero di tornare ma hanno anche molti spettacoli diversi nel franchise. Mi piacerebbe continuare a farlo, a patto di sentirmi a mio agio."

Quest'ultimo commento sul 'sentirsi a proprio agio' è abbastanza significativo dato che, secondo quanto riferito, Kevin Costner ha voluto approvare il destino di John Dutton, il personaggio nello show, ma il co-creatore della serie Taylor Sheridan – come la maggior parte degli showrunner – si è rifiutato di cedere il timone alla star. “Dutton deve essere centrale in ciò che accade e ho le mie idee al riguardo" ha detto Kevin Costner. “Ma questa è una cosa di Taylor. Gliel'ho detto tempo fa." Comunque il tempo per concludere un accordo sta decisamente scadendo: le sceneggiature sono già scritte e anche se Kevin Costner volesse davvero tornare, probabilmente a questo punto Sheridan non è disposto a riprendere i lavori di scrittura per re-includere un personaggio tagliato dagli episodi finali.

Nel frattempo, Kevin Costner si prepara al grande debutto di Horizon al Festival di Cannes: la Parte 1 del western Warner Bros sarà alla Croisette fuori concorso prima di uscire nei cinema a giugno, mentre la Parte 2 arriverà ad agosto nelle sale.

