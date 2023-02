Yellowstone, Kevin Costner ha ricevuto a casa il suo Golden Globe: ecco il video unboxing

Come ricorderete, Kevin Costner non ha potuto prendere parte personalmente alla cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023 dove quest'anno è stato premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo in Yellowstone. Dopo qualche settimana di attesa, l'attore ha finalmente ricevuto il suo premio direttamente a casa sua. Ecco il video.

Nel suo video unboxing postato su Instagram, Costner ha detto che l'esperienza di guardare la cerimonia a casa non è stata certamente la stessa cosa, ma sua moglie ha cercato di trarne il meglio comprando palloncini per decorare la loro casa e immaginare di essere ai Golden Globes. "Non eravamo a una delle più grandi feste del mondo, ma ci siamo ritrovati insieme come una famiglia", ha aggiunto. "E i miei figli hanno sentito chiamare il mio nome, si sono alzati in piedi e hanno applaudito".

Costner ha continuato ad aprire il pacco e ha detto che avrebbe fatto un unboxing "per tutte le persone che mi hanno sostenuto per i Golden Globes, di cui ero così felice, li conosco da molto tempo e sono sempre stati molto gentili con me. Non ho potuto essere presente, ma questo è il premio e quindi lo aprirò davanti a tutti i miei amici là fuori".

Sebbene il premio sia stato assegnato per il suo lavoro nella serie televisiva Yellowstone, Costner non ha menzionato lo show o le persone con cui lavora. Invece, ha ricordato l'arrivo a Hollywood e la ricerca dei suoi primi ruoli.

"Quando arrivi per la prima volta a Hollywood vuoi solo trovare il tuo primo lavoro e vedi queste cose e ti chiedi se riuscirai mai a entrare in una stanza come quella", ha detto. "È una sensazione davvero bella, non c'è niente di meglio che essere lì. Ma mia moglie ci ha fatto passare una bella serata con tutti quei palloncini e ora lo tengo in mano. Per tutti coloro che mi hanno sostenuto, per la stampa estera di Hollywood per aver pensato abbastanza a quello che ho fatto quest'anno, sono così felice di aver trovato il cinema nella mia vita. Questo ha fatto la differenza. Non so cosa mi sarebbe successo se non avessi fatto i film. Grazie a tutti".

Qualche giorno fa si era diffusa la notizia che Costner era in procinto di lasciare Yellowstone, voce poi smentita dalla stessa produzione dello show Paramount+.