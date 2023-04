Yellowstone, Matthew McConaughey sul suo spin-off: 'Sono pronto al ritorno in TV'

Dopo un lungo periodo di pausa dal mondo di Hollywood, nel quale Matthew McConaughey si è concentrato principalmente su beneficenza, aiuti umanitari nel periodo del COVID e sulla pubblicazione della sua autobiografia, adesso l'attore Premio Oscar si è detto pronto a tornare alla recitazione, magari nel suo vociferato spin-off di Yellowstone.

McConaughey è pronto a tornare in sella, soprattutto se ciò significa guidare una serie in uno dei franchise televisivi attualmente più popolari.

"Ora sono sempre più interessato a interpretare un altro personaggio in uno show televisivo, perché negli ultimi quattro anni mi sono concentrato sulla scrittura, nel mettere insieme alcune di queste cose e sono stati molto impegnativi per quanto riguarda il mio servizio pubblico", ha detto McConaughey a Dax Shepherd nel podcast Armchair Expert di quest'ultimo. "L'idea di tornare a recitare nel tipo di ruolo giusto, nel tipo giusto di film, pellicola o serie che sia, in questo momento sembra come prendersi una vacanza fantastica".

La notizia di uno spin-off di Yellowstone guidato da McConaughey era arrivata mentre la serie principale rischiava di perdere il suo protagonista Kevin Costner a causa di conflitti di programmazione. Tuttavia, sembra che lo spin-off continuerà nel suo sviluppo a prescindere dall'esito delle trattative per il nuovo contratto di Costner.

Recentemente, un produttore dello show ha confermato che Costner tornerà nelle prossime stagioni di Yellowstone e che le voci riguardanti i dissidi della star con la produzione non sarebbero fondate.

"Non abbiamo notizie da riferire", si legge in una dichiarazione di un portavoce di Paramount Network. "Kevin Costner è una parte importante di Yellowstone e speriamo che sia così per molto tempo ancora. Grazie alla mente brillante di Taylor Sheridan, siamo sempre al lavoro sulle espansioni in franchising di questo incredibile mondo che ha costruito. Matthew McConaughey è un talento fenomenale con cui ci piacerebbe collaborare".

La seconda parte di Yellowstone 5 debutterà su Paramount+ questa estate.