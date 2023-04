Yellowstone: Miranda Lambert vuole assolutamente apparire nella serie Paramount+

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, Miranda Lambert ha confessato tutto il suo amore per Yellowstone, la serie di Taylor Sheridan con Kevin Costner protagonista giunta alla sua quinta stagione su Paramount+. La cantautrice amerebbe fare un'apparizione nella serie e ha già in mente il ruolo che interpreterebbe.

Infatti, dopo le rivelazioni di Ben Affleck su Jennifer Lopez, Miranda Lambert è solo l'ultima delle celebrità che confessa il suo amore per lo show di Paramount+, rivelando anche l'intenzione di voler partecipare alla serie come guest star.

Il nome della cantante ha iniziato a circolare tra i fan della serie dopo che i telespettatori più attenti hanno notato una foto dell'album Revolution del 2009 della Lambert sul set dello show. "Avevo tipo 19 anni in quella foto!", ha detto la cantante durante l'intervista a ET e ha rivelato il suo legame verso lo show. "In realtà ero a una manifestazione in Texas, [il creatore di Yellowstone] Taylor Sheridan ha ricevuto la Medaglia delle Arti del Texas e anch'io l'ho ricevuta", ha aggiunto. "Così abbiamo avuto modo di parlare di questo stile di vita... Stavo anche promuovendo le mie canzoni per lo show. Dicevo: 'Ho delle canzoni per te, eccole!'".

La Lambert non si considera un'attrice, ma nel 2012 ha debuttato in un episodio di Law & Order: Special Victims Unit. La star del country ha poi rivelato come si vedrebbe in un'eventuale apparizione in Yellowstone. Lo scorso mese Yellowstone 5 ha debuttato su Sky in Italia.

"Non sono mai stata un'attrice. Non è il genere di cose che preferisco", ha detto. "L'ho fatto solo una volta e probabilmente rimarrà l'unica. Non dico che non lo farò mai più. Ma se potessi interpretare me stessa... sarebbe un po' più facile per me".