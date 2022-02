Yellowstone non si ferma più: annunciata 1932, una seconda serie prequel!

La famiglia Dutton continua la sua conquista degli Stati Uniti d'America di oggi e di ieri: a pochi giorni dall'ufficializzazione della quinta stagione di Yellowstone, la serie principale con protagonista Kevin Costner, il servizio di streaming Paramount Plus ha annunciato il prequel 1932.

Secondo l'Hollywood Reporter, infatti, 1932 seguirà una nuova generazione della famiglia Dutton durante il periodo dell'espansione del West, del proibizionismo e della Grande Depressione: i dettagli del cast e delle riprese del nuovo prequel di Yellowstone sono stati tenuti nascosti, ma l'annuncio è arrivato durante la diretta streaming dell'Investor Day di ViacomCBS. Si tratta del secondo prequel di Yellowstone, la serie tv di maggior successo della Paramount, dopo l'esordio di 1883, che invece racconta le origini della dinastia Dutton sul finire dell'epoca del Far West.

I fan di Yellowstone dunque potranno presto godersi ben quattro diverse serie basate sulla famiglia Dutton: Yellowstone, che va in onda su Paramount Network, 1883, che viene trasmesso in streaming su Paramount+, uno spin-off moderno basato sul ranch 6666 (i dettagli su questo progetto continuano ad essere tenuti nascosti, ma dovrebbe esordire nel 20022) e adesso il nuovo 1932, anch'esso trasmesso su Paramount+. Ricordiamo che in Italia Yellowstone va in onda su Sky e NOW, ma al momento non ci sono informazioni sulla distribuzione dei tre spin-off dunque rimanete in ascolto.

Per altre notizie vi ricordiamo che Kevin Costner tornerà alla regia con Horizon, il suo primo film dal seminale western Open Range.