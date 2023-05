Yellowstone, ormai è certo: Kevin Costner lascerà la serie dopo la Stagione 5

Dopo mesi di speculazioni incentrate sui conflitti tra Kevin Costner e Taylor Sheridan, sembra che le voci fossero vere. A quanto emerge dalle nuove indiscrezioni, pare che l'attore Premio Oscar lascerà Yellowstone al termine della Stagione 5, la cui seconda parte però deve ancora entrare in produzione e non sappiamo quando debutterà su Paramount+.

Secondo ET Online, alcune fonti hanno rivelato che Costner lascerà la serie dopo una serie prolungata di conflitti interni. All'inizio dell'anno sono emerse notizie sulla presunta tensione tra Sheridan e Costner sul set di Yellowstone a causa dell'incapacità di Costner di impegnarsi a girare il resto della quinta stagione. Secondo gli addetti ai lavori, l'attore era disposto a girare solo per una settimana la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone. Il cast e la troupe non sono stati aggiornati su quando il resto della stagione 5 terminerà le riprese in Montana.

A contrastare queste speculazioni iniziali, l'avvocato di Costner, Marty Singer, aveva negato tutte le accuse sulla limitata disponibilità di Costner a girare lo show, definendole una "menzogna assoluta". Singer aveva continuato: "È ridicolo - e chiunque lo suggerisca non dovrebbe essere creduto nemmeno per un secondo. Come tutti coloro che conoscono Kevin sanno bene che è incredibilmente appassionato allo show e ha sempre fatto di tutto per assicurarne il successo".

Ciononostante, molte fonti vicine alla produzione hanno sempre sottolineato i gravi problemi legati all'ego e all'indisponibilità di Costner, che recentemente ha iniziato la produzione di Horizon, il suo nuovo kolossal western.

Circa due mesi fa, era stato riferito che Yellowstone avrebbe potuto concludersi molto prima del previsto a causa di questi conflitti. Tuttavia, un portavoce di Paramount Network aveva confermato che non c'era nulla di vero in queste notizie e che Costner "è una parte importante di Yellowstone e speriamo che sia così per molto tempo ancora". Keith Cox, presidente del settore sviluppo e produzione di Paramount Network, aveva definito Costner la star e il volto dello show e dichiarato che era sicuro che avrebbe continuato a far parte della serie.

Un'altra star della serie, Wes Bentley, aveva poi confermato che la produzione era ancora in trattative per garantire la fine delle riprese rifiutandosi però di commentare la vicenda relativa a Costner.