Yellowstone: quanto paga Paramount per affittare il ranch per le riprese?

Quanto paga Paramount per affittare il ranch di Yellowstone? In vista della ripartenza delle riprese della stagione finale di Yellowstone, andiamo dietro le quinte di una delle serie tv più costose di sempre.

Sebbene i dettagli esatti non siano stati resi mai pubblici dallo studio, sappiamo che Yellowstone è uno dei programmi televisivi più costosi in circolazione, e lo è da anni: nonostante la quasi totale assenza di CGI ed elaborati set in studio i costi della produzione sono altissimi, specialmente se allargati all'intero franchise creato da Taylor Sheridan, che include anche serie tv d'ambientazione storica: secondo i rapporti, la Paramount sta attualmente spendendo 500 milioni di dollari ogni anno per dare vita a Yellowstone e ai suoi numerosi spin-off.

Curiosamente, però, una parte di quel budget è assorbita dallo stesso Taylor Sheridan, creatore della saga e sceneggiatore di tutte le serie tv che la compongono: dovete sapere, infatti, che il ranch della famiglia Dutton nella vita reale appartiene allo stesso Sheridan, che lo affitta alla sua stessa troupe per i sopralluoghi, le prove e le riprese delle puntate. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, il regista americano incassa 50mila dollari a settimana per il terreno concesso alla produzione e fino ad un massimo di 25 dollari a testa per i capi di bestiame utilizzati nelle riprese.

