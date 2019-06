Yellowstone: Paramount Network rinnova la serie con Kevin Costner per la terza stagione

Secondo quanto riportato su Deadline, Paramount Network avrebbe rinnovato per una terza stagione il dramma Yellowstone, serie western con protagonista Kevin Costner nei panni del patriarca John Dutton.

E non è tutto: l'autorevole testata giornalistica americana ha anche rivelato che nel cast della terza stagione si aggiungerà anche Josh Holloway, noto soprattutto per il ruolo di Sawyer nella serie televisiva Lost. Holloway interpreterà Roarke Carter, un affascinante e ambizioso uomo d'affari che cercherà di costruire la propria fortuna in Montana.

Co-creata da Taylor Sheridan e John Linson, Yellowstone segue la storia della famiglia Dutton, con il patriarca John che controlla il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti, zona sotto costante assedio di costruttori di terreni, gli abitanti di una riserva indiana e chi arriva dal primo parco nazionale americano. Nel cast dello show troviamo, tra gli altri, anche Kelly Reilly, Wes Bentley, Luke Grimes, Cole Hauser e Danny Houstone.

La premiere della prima stagione di Yellowstone si è imposta con 5,3 milioni di spettatori come il prodotto più visto del network, superando così la serie Spike. Inoltre secondo quanto riportato da Deadline Yellowstone è stato il secondo show via cavo più visto dell'anno negli Stati Uniti.

Su queste pagine potete recuperare le nostre impressioni sulla prima stagione, mentre la seconda stagione di Yellowstone è partita su Paramount Network lo scorso 9 giugno.