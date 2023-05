Yellowstone, Piper Perabo sulla fine:'Se dipendesse da me vorrei che continuasse'

Piper Perabo è una delle star di Yellowstone, la serie con protagonista Kevin Costner che giunge a conclusione. Oltre ad essere una delle star dello show, Perabo è anche una grande fan e ne ha parlato in un'intervista a Entertainment Tonight, sottolineando come i fan non siano gli unici a volere che lo show prosegua.

"Voglio dire, se dipendesse da me vorrei che continuasse. Ma so che Taylor [Sheridan] vuole espandere il tutto. Quindi, anche se Yellowstone potrebbe finire, potrebbero esserci molte altre cose in arrivo" ha dichiarato l'attrice.



Dopo la messa in onda della prima parte ora si attende la seconda, per concludere anche il quinto ciclo di episodi dello show.

Piper Perabo ha parlato anche dell'ingresso di Matthew McConaughey nel franchise di Yellowstone, in vista di uno spin-off pronto nel 2024:"Penso che potrebbe essere bravo nel mondo di Yellowstone; vive in Texas e comprende lo stile di vita dei cowboy. Questo è ciò che intendo dire 'Farai meglio ad essere un buon pilota', perché Taylor Sheridan è un grande cowboy; è meglio entrarci con un po' di esperienza".



La scelta di McConaughey è certamente interessante, soprattutto perché introduce un interprete con esperienza in questo tipo di contesto. Nel frattempo i fan attendono gli ultimi episodi di Yellowstone prima di salutare la serie madre e concentrarsi sugli spin-off.



Kevin Costner lascerà Yellowstone ufficialmente dopo la quinta stagione e non dovrebbe tornare nel ruolo di John Dutton in sequel successivi.