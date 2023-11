Yellowstone, in primavera al via le riprese degli episodi finali!

Mentre si sta ancora parlando delle voci inquietanti sullapresunta assenza di Kevin Costner in Yellowstone, veniamo a conoscenza della ripresa degli episodi finali della serie. Ma toccherà aspettare la prossima primavera prima che il tutto riparta.

La produzione dunque dovrebbe ripartire nella primavera del 2024. A dichiararlo è una persona vicina alla produzione della serie in un'intervista per TheWrap.

Come mai la produzione ha tardato così tanto? Non scordiamoci degli scioperi della WGA e SAG-AFTRA, che sono terminati proprio recentemente con gli esiti che conosciamo già.

Oltre alla ripresa della produzione della serie, sappiamo l'uscita degli ultimi due episodi dello show: novembre 2024. Non leggete male, parliamo del 2024. C'è dunque ancora un bel po' di tempo prima di appurare se le voci che circolano intorno all'assenza del protagonista maschile siano vere o meno. Nel frattempo però Costner si tiene occupato e si sta preparando per l'uscita del suo nuovo film: Horizon.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra notizia su come sarà la parte 2 della quinta stagione di Yellowstone. Siete contenti della ripresa di produzione della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone? Siete curiosi di sapere come andrà a finire la storia di John Dutton? Come sempre, lasciateci un commento per farcelo sapere!