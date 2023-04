Yellowstone, produttore rassicura i fan: 'Kevin Costner tornerà nelle prossime stagioni'

Dopo le voci di un possibile addio di Kevin Costner a Yellowstone, i fan hanno iniziato a tremare. Considerato quanto è amata e seguita la serie di Paramount+, la possibilità di un abbandono da parte della sua star principale aveva fatto tremare anche i piani alti, che però attraverso un ultimo e incoraggiante aggiornamento hanno rassicurato tutti.

Nel corso di un panel tenutosi nel fine settimana, Keith Cox - presidente dello sviluppo e della produzione di Paramount Network - ha parlato della situazione di Costner e si è detto sicuro che l'attore rimarrà nel cast di Yellowstone. Parlando di fronte a centinaia di persone al Dolby Theatre, le parole del dirigente hanno rassicurato tutti.

"Quello che posso dire è che la nostra star, il volto dello show e il produttore esecutivo, sono molto fiduciosi che continuerà con la nostra serie". Circa un mese fa erano emersi quelli che potevano essere i motivi dell'addio di Costner, anche se successivamente queste indiscrezioni sono state smentite dalla produzione.

Inizialmente era stato riportato che Yellowstone avrebbe potuto concludersi prima del previsto a causa di divergenze di programmazione con Costner. Secondo quanto riferito, l'attore avrebbe chiesto di lavorare per una sola settimana nella seconda metà della quinta stagione di Yellowstone, che debutterà in estate. All'epoca, Paramount Network aveva dichiarato di non avere commenti sulla situazione di Costner. L'avvocato di Costner aveva quindi definito la notizia una "assoluta menzogna".

L'universo di Yellowstone crescerà comunque, poiché è stato annunciato un ulteriore spin-off che dovrebbe coinvolgere il Premio Oscar Matthew McConaughey. Lo spin-off, che sarà realizzato dal creatore del franchise Taylor Sheridan, offrirà chiaramente una alternativa a un possibile Yellowstone senza Costner, con l'arrivo un altro Premio Oscar con una solida filmografia e una grande fanbase alle spalle. Se ciò avverrà, tuttavia, rimane ancora da vedere perché la situazione è tutt'altro che risolta.