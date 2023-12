Yellowstone, quanto è grande il ranch della serie con Kevin Costner?

In Yellowstone ha un ruolo fondamentale anche il luogo dove le vicende che interessano i personaggi si svolgono: il Dutton Ranch. Presentato fin da subito come un luogo da sogno fatto di prati sconfinati, campagna e vista sulle montagne molti si sono chiesti qualcosa in più sul luogo dove si svolge tutto.

Acclamato all'interno dell'universo della serie come il ranch più grande d'America, la tenuta della famiglia Dutton è protagonista della maggior parte delle vicissitudini narrative degli episodi. Nel mondo immaginario di Yellowstone, il ranch si trova nella Paradise Valley nella contea di Park in Montana e confina con il famigerato parco nazionale di Yellowstone. La tenuta e la proprietà della famiglia è costantemente minacciata da coloro che vogliono rubare il terreno.

Il ranch viene descritto nella serie come "delle dimensione di Rhode Island", quindi intorno agli 800.000 mila acri. Le dimensioni della tenuta, però, sono cambiate nel corso del tempo a causa delle compravendite fatte dai protagonisti. Secondo quanto stimato, il ranch potrebbe essere paragonabile a quello che, tuttora, è conosciuto come "il più grande d'America". Parliamo del King Ranch in Texas che conta intorno agli 825.000 mila acri. Il successo di Yellowstone che è diventato uno dei must di Paramount+ ha portato milioni di persone ad abbonarsi al servizio streaming.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione della prima parte di Yellowstone 5.