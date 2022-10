Yellowstone, record di visualizzazioni per il trailer della stagione 5

I fan di Yellowstone non vedono l'ora di poter conoscere cosa riserveranno gli episodi della quinta stagione della serie con Kevin Costner. A dimostrarlo sono i numeri record fatti registrare dal trailer pubblicato a fine settembre. Numeri incredibili che certificano il grande successo della serie tv prodotta da Paramount.

Nelle prime 24 ore l'attesissimo trailer di Yellowstone 5 è stato visto 14,4 milioni di volte, con un engagement da 1,7 milioni. I dati sono stati riportati nelle ultime ore da Deadline.

Oltre al trailer in sé anche i social media hanno contribuito ad incrementare l'attenzione intorno a John Dutton e soci.



Inoltre Deadline riporta che ci sono state oltre 30.000 menzioni del trailer, che confermano ulteriormente, nel caso ce ne fosse bisogno, l'interesse enorme intorno ai nuovi episodi. Scoprite quando arriveranno in Italia gli episodi di Yellowstone 5, lo show di Taylor Sheridan.



Il nuovo ciclo di racconti tv della serie con Kevin Costner porterà con sé molti cambiamenti, oltre a romanticismo, sangue e dolore a cui ha abituato gli spettatori nelle prime quattro stagioni.



John Dutton (Costner) diventerà governatore del Montana nella quinta stagione, con Beth Dutton (Kelly Reilly) nel ruolo di capo di stato maggiore.

Se ve lo siete ancora perso ecco il trailer della quinta stagione di Yellowstone, il grande successo televisivo di Paramount e disponibile in Italia sulla piattaforma satellitare di Sky.