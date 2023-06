Yellowstone, il regista scontento dell'addio di Kevin Costner: 'Tronca il personaggio'

L'uscita di Kevin Costner da Yellowstone ha colto di sorpresa i fan della serie, soprattutto considerando la mancanza di un commento da parte della produzione; oggi, però, a poco più di un mese da distanza dalla comunicazione ufficiale, il creatore Taylor Sheridan ha finalmente rotto il silenzio sull'inevitabile addio dell'attore.

"La mia ultima conversazione con Kevin riguardava questo nuovo, appassionante progetto che voleva dirigere" ha dichiarato Sheridan. "Lui e la rete stavano discutendo su quanto avrebbe potuto terminare con Yellowstone, al che ho detto: 'Possiamo lavorare certamente su un programma in relazione alla data d'uscita più indicata', ed è proprio quello che abbiamo fatto". In particolare, "il suo film sembra essere una grande priorità per lui, ecco perché vuole spostare l'attenzione. Spero che ne valga la pena, e che sia un buon prodotto". Dimenticato lo show, Kevin Costner ha iniziato le riprese di Horizon: Parte Due.

Riguardo il destino del personaggio, invece, Sheridan non è altrettanto fiducioso. "L'addio tronca la chiusura del personaggio" ha affermato. "Non lo altera, certo, ma lo tronca". Quale sarà il destino di John Dutton nella quinta stagione della serie?

Era il 2018 quando Costner debuttò in Yellowstone, serie televisiva creata da Taylor Sheridan e John Linson. La storia segue le vicende della famiglia Dutton (proprietaria di un ranch nel Montana) e tutti i contrasti con l'adiacente parco nazionale e riserva indigena. Nel cast ricordiamo anche Luke Grimes (Kayce Dutton), Kelly Reilly (Beth Dutton), Wes Bentley (Gamie Dutton) e Cole Hauser (Rip Wheeler).

La quinta stagione della serie è disponibile dal 1° marzo 2023 su Sky e NOW, mentre la finestra d'uscita della seconda parte coincide con l'estate 2023.