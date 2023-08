Yellowstone, la saga si espande: cowboy e sceriffi nel trailer dello spin-off Bass Reeves

Il canale YouTube di Paramount Plus ha appena pubblicato il trailer di Lawmen: Bass Reeves, l'atteso spin-off di Yellowstone: la clip, della breve durata di venti secondi, mostra il protagonista interpretato da David Oyelowo e svariate scene adrenaliniche.

"Lawmen: Bass Reeves deriva dal produttore esecutivo Taylor Sheridan" scrive Paramount Plus come descrizione del video, "e ha come protagonista il pluripremiato attore. David Oyelowo. La serie dà vita alla storia del leggendario uomo di legge e di tutti i criminali nel selvaggio West. Reeves, noto come il più grande eroe di frontiera nella storia americana, ha lavorato nell'era Post-Reconstruction come ufficiale di pace federale nel territorio indiano, catturando oltre tremila dei criminali più pericolosi, e senza mai essere ferito".

Nel cast figureranno anche Dennis Quaid (un vice-maresciallo), Forrest Goodluck (un uomo dallo stile sgargiante), Barry Pepper (il leader dei fucili a cavallo) e Demi Singleton (la figlia di Bass), oltre a molti altri professionisti del settore; come se non bastasse, una star di Yellowstone si è aggiunta al cast di Bass Reeves!

Annunciata nel settembre 2021 da Taylor Sheridan, la serie si intitolava inizialmente 1883: The Bass Reeves Story, dopodiché è stata ribattezzata col nome che conosciamo adesso. Le riprese, invece, sarebbero dovute iniziate nell'ottobre 2022 a Forth Worth, in Texas, per poi finire posticipate al gennaio dell'anno successivo.

La data d'uscita dello spin-off rimane ignota, ma la finestra di pubblicazione, come riportato nel trailer stesso, coincide con l'autunno 2023. Cosa aspettarci dalla nuova serie? È ancora presto per dirlo; nell'attesa, non perdetevi la nostra recensione di 1883, l'incredibile prequel di Yellowstone dal grandissimo valore artistico.