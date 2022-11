Yellowstone, la serie Paramount ha un fan d'eccezione per Halloween: è Chris Pratt!

La festa di Halloween è da sempre contraddistinta anche per l'usanza delle celebrità di Hollywood di omaggiare le loro passioni con i vari costumi scelti. Ovviamente, è successo anche quest'anno con ad esempio Paris Hilton travestita da Sailor Moon o Kendall Jenner da Jesse di Toy Story. E Chris Pratt? L'attore ha omaggiato la serie Yellowstone.

Quest'anno, infatti, la star di Guardiani della Galassia si è ispirata alla serie drammatica Yellowstone di Taylor Sheridan per il suo travestimento a tema Halloween, vestendo i panni di uno dei personaggi più popolari della serie: Rip Wheeler.

Nella giornata di ieri, Pratt ha pubblicato sui suoi social media alcune foto a tema Halloween, rivelando appunto il suo costume da Rip Wheeler. L'attore ha indossato i classici jeans, gli stivali, il cappello da cowboy e gli occhiali da sole di Rip. Nel caso in cui non si capisse chi ha ispirato il costume, la camicia di Pratt sfoggiava l'iconico logo "Y" del ranch dei Dutton nella serie televisiva. Trovate le immagini nel post in calce a questa news.

Yellowstone 5 arriverà su Paramount Network il 13 novembre 2022, mentre in Italia Sky ha confermato che arriverà entro l'autunno, quando i nuovi episodi della serie targata Paramount+ saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nella prossima stagione, che con ben 14 episodi sarà la più lunga della storia di Yellowstone, tornano i cowboy e le immense praterie della famiglia Dutton, in un’avvincente saga familiare con l’attore e regista Premio Oscar di Balla coi lupi nei panni del cowboy John Dutton, proprietario del leggendario ranch nel Montana.

Come abbiamo visto dal trailer di Yellowstone 5, il personaggio di Kevin Costner è ora a capo del Montana, il che significa molte nuove sfide e problemi per l'intera famiglia Dutton. Nella quinta stagione, Beth e Rip sono ormai sposati e la prima sembra aver preso servizio nell'ufficio del padre. Anche Kayce si trova in un posto nuovo, grazie alla visione avuta alla fine della quarta stagione.