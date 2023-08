Yellowstone: in che modo lo spin-off Bass Reeves è collegata allo show con Kevin Costner?

L'universo di Yellowstone si espande: Bass Reeves è la nuova serie TV firmata da Taylor Sheridan, creatore dell'amatissimo show con protagonista Kevin Conster, basata su una figura storica reale ovvero Bass Reeves, schiavo di colore liberato e divenuto vice sceriffo dell'Oklahoma e dell'Arkansas durante la fine del XIX secolo.

Una figura leggendaria, a cui presta il volto l'attore David Oyelowo, la cui storia sarà riportata sul piccolo schermo tentando di colmare il divario tra leggenda e realtà. La serie TV sarà divisa in otto episodi che arriveranno su Paramount+ ma la data di uscita è ancora top secret, seppur i rumor la collochino in autunno 2023.

Il trailer di Bass Reeves ci ha già dato un assaggio dell'atmosfera western dello show ma il dubbio rimane: in che modo Bass Reeves fa parte dell'universo di Yellowstone? La nuova serie TV con il pluripremiato attore britannico condivide con Yellowstone, 1923 e 1883 il creatore Taylor Sheridan e dunque tutte le strade portano all'ipotesi che Sheridan abbia proseguito con l'intento di espandere questo Universo.

Dal punto di vista narrativo a causa dei pochissimi dettagli trapelati non abbiamo ancora certezze su come Bass Reeves sarà legata a Yellowstone. Ma se analizziamo gli anni in cui la nuova serie TV è ambientata, potremmo unire la strada di Bass Reeves che è vissuto tra il 1838 al 1910 agli eventi di 1883 collegando, di rimando, la Reeves ai Dutton. A sostegno di questa ipotesi, molte star di Yellowstone si sono unite al cast di Bass Reeves: insomma gli indizi ci sono tutti.

Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti, rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità su Bass Reeves.