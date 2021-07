Yellowstone, la stagione 4 in arrivo a novembre: ecco il primo trailer!

Paramount Network ha confermato giovedì che la quarta stagione della serie di successo Yellowstone, con protagonista Kevin Costner slitta dall'estate al periodo autunnale. Secondo quanto riporta Deadline, la serie arriverà nel mese di novembre. Per lo show è un grande cambiamento, visto che in precedenza aveva debuttato sempre d'estate.

Per quanto riguarda il casting, nei ruoli ricorrenti sono stati scelti Jackie Weaver, Piper Perabo e Kathryn Kelly in ruoli ricorrenti. Nel frattempo Will Patton è stato promosso nel cast regolare.

Weaver sarà Caroline Warner, CEO di Market Equities, Perabo sarà Summer Higgins, una manifestante di Portland che si oppone alle forze di polizia finanziate dallo stato che proteggono l'agricoltura industrializzata e l'uccisione di animali, e Kelly sarà Emily, tecnico veterinario che inizierà una relazione con il nuovo cowboy.



Fino a qualche settimana fa il futuro di Yellowstone sembrava piuttosto nebuloso, e i fan avevano commentato il post di Kevin Costner sui social.

La serie in Italia è trasmessa da Sky e ha ottenuto grande successo tra gli abbonati, trainati anche dalla presenza di una star come Kevin Costner nel cast.

Costner interpreta il protagonista dello show, il cowboy John Dutton, in uno dei più grandi ranch degli Stati Uniti d'America.



Su Everyeye trovate la nostra recensione della terza stagione di Yellowstone.