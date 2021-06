Yellowstone, la stagione 4 si farà? I fan commentano il post di Kevin Costner

Ad oggi Paramount Network non ha pubblicato annunci ufficiali sulla produzione di una quarta stagione di Yellowstone, serie tv creata da Taylor Sheridan e John Linson, con protagonista Kevin Costner. I fan hanno approfittato di un post dell'attore, che ha pubblicato una sua foto dal set di Yellowstone per cercare conferme sulla nuova stagione.

"Cosa sta passando per la mente di John Dutton qui? Solo risposte sbagliate" ha scritto l'attore come didascalia dell'immagine.

Chiaramente i fan non hanno perso tempo e si sono messi a commentare il post, rispondendo al suo quesito e chiedendo anche qualche delucidazione sulla quarta stagione di Yellowstone direttamente all'attore. Si sa che Taylor Sheridan ha 4 progetti in sviluppo per Paramount+ e tra questi potrebbe esserci anche una quarta stagione per Yellowstone.



"Ho ballato con qualche lupo oggi?" oppure "Mi chiedo se dovrei costruire un campo da baseball nel mio ranch???" o "Dovrei essere ancora una guardia del corpo, è meno stressante". Ovviamente si tratta di risposte che fanno riferimento ad alcuni dei più grandi successi commerciali nella carriera di Kevin Costner.

"Quando uscirà la stagione 4 è quello che sta pensando o quello che sto pensando io?" ha scritto un utente.

Chiaramente i fan sono in attesa di notizie e un'eventuale risposta positiva dell'attore avrebbe infiammato gli appassionati in attesa di una conferma ufficiale.



