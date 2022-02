Yellowstone: la stagione 5 con Kevin Costner sarà la più lunga e verrà divisa in due parti

Lo sbalorditivo successo di Yellowstone, serie western di Taylor Sheridan, non si misura solamente in base ai continui rinnovi che sta ricevendo da Paramount, ma soprattutto dalle recenti notizie circa lo sviluppo di non una ma ben due serie prequel che arriveranno prossimamente. Inoltre, la quinta stagione sarà la più lunga di sempre per lo show.

Infatti, dopo essere stata rinnovata per una quinta stagione, è arrivata la conferma grazie al Wall Street Journal che la quinta stagione di Yellowstone sarà la più lunga della sua storia televisiva. La stagione consisterà di ben 14 episodi che verranno mandati in onda in due tronconi distinti, un po' come è consuetudine ormai anche per alcune serie targate Netflix (in special modo con le stagioni conclusive di uno show). La prima parte della quinta stagione sarà trasmessa nel corso dell'estate prossima.

Tra l'altro, si tratta anche del periodo più breve intercorso tra la messa in onda della Stagione 4 e la seguente, dato che l'ultima stagione ha iniziato la sua programmazione a novembre 2021 per concludersi nel gennaio di quest'anno. L'esordio di Yellowstone 5 coinciderà, inoltre, con il debutto di un'altra serie di Taylor Sheridan, ovvero The Tulsa King con Sylvester Stallone protagonista.

Oltre a Yellowstone, Sheridan è al lavoro sul prequel 1932 (dopo aver realizzato anche l'altro prequel 1883), su 6666 e The Tulsa King, mentre recentemente è stata annunciata anche Land Man con Billy Bob Thornton. Non è tutto, è in produzione anche la seconda stagione di Mayor of Kingston con Jeremy Renner sempre per il servizio streaming di Paramount (Paramount+).

Con un picco di 9,3 milioni di spettatori, l'episodio conclusivo di Yellowstone 4 aveva segnato un aumento dell'81% rispetto al finale della season precedente, conquistando il primato del programma TV via cavo più visto negli USA.