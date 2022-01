Yellowstone, ci sarà la stagione 5? Ne parla il produttore David Glasser

Dopo il record di ascolti del finale di stagione di Yellowstone 4, uno degli show più visti negli USA, si è molto parlato di una possibile quinta stagione di Yellowstone: che cosa ha recentemente rivelato a riguardo il produttore esecutivo David Glasser?

A seguito della notizia della nomination di Yellowstone agli SAG Awards nella categoria Miglior cast in una serie TV drammatica, Glasser ha dichiarato a Variety che la produzione dello show potrebbe ripartire a maggio, così che la stagione 5 di Yellowstone possa arrivare sul piccolo schermo nell'autunno 2022.

"Lo show sta ancora maturando e ci sono molte storie ancora da raccontare" ha dichiarato Glasser, rivelando che il regista e showrunner della serie Taylor Sheridan sta lavorando alle sceneggiature. "Ha condiviso con noi delle idee incredibili che credo entusiasmeranno davvero il pubblico".

Quello creato da Taylor Sheridan è un vero e proprio universo narrativo che ha dato vita a un franchise, ampliato dalle serie spin-off Mayor of Kingstown, 1883 e 6666, quest'ultima anticipata proprio dal finale di stagione di Yellowstone 4.

A conferma del successo di Yellowstone e del suo futuro, ci sono anche le recenti dichiarazioni di Chris McCarthy, Presidente di ViacomCBS: "Yellowstone continua a infrangere record con oltre 11 milioni di spettatori per il finale di stagione, dimostrando che abbiamo 'toccato un nervo' culturale, dal centro del paese a ognuna delle coste". "La nostra strategia per trasformare Yellowstone in un universo di serie che possa far crescere Paramount+ sta già superando le aspettative, con 1883 e Mayor of Kingstown che si sono dimostrate due dei nostri migliori titoli".

Non resta dunque che attendere la conferma ufficiale da parte del network in seguito alle anticipazioni del produttore esecutivo David Glasser, per scoprire se nella primavera prenderà il via la produzione della quinta stagione di Yellowstone, che dovrebbe debuttare in autunno.