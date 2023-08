Yellowstone, una star del cast apre una società di caffè stile ranch da Far West: le foto

Cole Hauser è conosciuto principalmente per il ruolo di Rip Wheeler, il cowboy del Dutton Ranch nella serie di Taylor Sheridan Yellowstone ma nei prossimi anni potrebbe essere conosciuto anche per un altro motivo. Hauser ha deciso di co-fondare una società di caffè con gli amici Paul Anderson, Aron Marquez e Karl Pfluger.

I quattro imprenditori - tra cui la star di Yellowstone, serie alla quale dirà addio Kevin Costner - hanno formato una società di investimento che ha acquistato la torrefazione di caffè in piccoli lotti con sede in Texas Longhorn Coffee Co. nel 2022.

Hauser ne ha parlato a The Hollywood Reporter:"Sono entusiasta che la notizia su qualcosa di speciale s cui ho lavorato per anni sia finalmente uscita. Spero che questa azienda e il suo messaggio ispirino uomini e donne di ogni ceto sociale ad alzarsi ed inseguire i propri sogni e le proprie ambizioni. Ricordate, i sogni non funzionano a meno che voi non lo facciate!".

Le offerte dell'azienda verteranno su chicchi di caffè Arabica interi e macinati di diversa qualità, con tanto di merchandising legato a tazze e magliette.

In base a quanto riporta il comunicato, il brand "incarna lo spirito laborioso e l'aperta promessa del West Americano. Cattura l'essenza di orizzonti aperti, paesaggi selvaggi e l'audace determinazione dei pionieri [...]".



Cole Hauser ha partecipato anche alla quinta stagione della serie di Taylor Sheridan. Scoprite quando esce la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, serie disponibile in Italia su Sky e NOW TV.