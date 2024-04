Yellowstone, una star chiede aiuto:'Mio nipote è scomparso, dobbiamo trovarlo'

La star di Yellowstone Mo Brings Plenty ha chiesto pubblicamente aiuto in merito alla scomparsa del nipote tramite un post su Instagram. L'attore ha chiesto aiuto ai propri fan per una vicenda complicata che gli sta causando grande apprensione per le sorti del giovane. Plenty ha condiviso la sua situazione in breve messaggio.

Cole 'Coco' Brings Plenty, 27 anni, non si trova da domenica in Kansas. Secondo il New York Post, Plenty jr. è ricercato dalla polizia per una vicenda di violenza domestica che sarebbe avvenuta il 31 marzo.

Nel messaggio con la foto del nipote, Mo Brings Plenty ha scritto:"Cole Brings Plenty guida una Ford Explorer bianca, ed è stato visto per l'ultima volta il 31 marzo mentre lasciava l'area di Lawrence". Il cellulare del ragazzo risulterebbe spento.

Cole Brings Plenty è apparso anche in due episodi dello spin-off di Yellowstone, 1923. Se vi serve per orientarvi, ecco una guida definitiva al franchise di Yellowstone.

Per quanto riguarda la scomparsa del nipote di Plenty, anche un collega in Yellowstone, Finn Little, ha lasciato un commento di sostegno sotto al post:"Spero che Cole venga trovato sano e salvo presto". Cole Hauser aveva scritto un messaggio per l'amico:"Il mio caro amico Mo Brings Plenty ha il nipote scomparso. È stato visto l'ultima volta la sera di Pasqua a Kansas City. Se avete informazioni vi preghiamo di segnalare ai seguenti contatti alla polizia locale".



Su Everyeye potete recuperare la recensione della parte 1 della stagione 5 di Yellowstone, distribuita nel 2023.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su