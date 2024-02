Yellowstone, una star della serie potrebbe dire addio allo spin-off

Dopo che le difficoltà con Kevin Costner hanno causato la chiusura anticipata di Yellowstone con la quinta stagione, l'annunciato spin-off/sequel potrebbe già essere in pericolo in quanto alcune delle star del cast principale potrebbe non fare ritorno nella nuova narrazione. Questa è l'indiscrezione lanciata nelle ultime ore in attesa di conferma.

Come noto, è già in fase di sviluppo un seguito diretto di Yellowstone, che si svolgerà direttamente dopo la serie principale, ma le star della serie Kelly Reilly (Beth), Cole Hauser (Rip) e Luke Grimes (Kayce) non hanno ancora firmato i loro contratti per fare ritorno.

Secondo un nuovo articolo di Puck News, il trio di star di Yellowstone si trova in una sorta di impasse con la Paramount riguardo al sequel, e tutto riguarderebbe le loro buste paga. L'articolo afferma che Reilly e Hauser - che sono probabilmente i volti più riconoscibili dell'intera serie di Yellowstone dopo Costner - hanno chiesto un aumento significativo di stipendio per il prossimo show. I due avrebbero chiesto circa 1,25 milioni di dollari a episodio, il che li porrebbe tra le star più pagate della televisione. Considerato il successo di Yellowstone negli ultimi anni, questo non dovrebbe sorprendere più di tanto.

Sembra che le star e la Paramount stiano attraversando un momento difficile nelle trattative per il nuovo show e che la compagnia abbia fissato una scadenza per trovare un accordo. Se le due parti non riusciranno a trovarlo, la serie potrebbe andare avanti senza di loro, il che sarebbe un duro colpo per il franchise di Yellowstone. L'articolo, inoltre, suggerisce anche che gli attori stanno negoziando separatamente, il che potrebbe portare al ritorno di uno di loro per il sequel senza gli altri.

La Paramount potrebbe quindi puntare sui nuovi talenti che verranno introdotti per il sequel. Matthew McConaughey è da tempo osservato speciale per il ruolo di protagonista del sequel di Yellowstone, ma non ha ancora firmato ufficialmente. Secondo quanto riportato da Puck, anche Michelle Pfeiffer sarebbe in trattative per recitare nella serie e sarebbe ancora più vicina a un accordo rispetto a McConaughey.