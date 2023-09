Yellowstone, successo incredibile su CBS dopo la telenovela Kevin Costner

La scorsa settimana Yellowstone ha debuttato su CBS, facendo quindi il suo esordio in una rete televisiva a pagamento tradizionale dopo essere diventata un successo principalmente in streaming grazie al passaggio su Paramount Network e sulla sua piattaforma Paramount+ appena questa è stata lanciata. La telenovela con Kevin Costner avrà contribuito.

La serie creata da Taylor Sheridan ha fatto il suo debutto sulla CBS con un risultato impressionante di 6,6 milioni di spettatori raggiunti. Il numero è salito a quasi 7,5 milioni contando i tre giorni di visualizzazione ritardata tramite VOD, DVR e altre piattaforme.

Mentre la serie è molto popolare e ha un alto valore di rewatch, un articolo di Variety ha rivelato che “circa il 50% di quegli spettatori non aveva mai visto Yellowstone prima d'ora”, e l'altra metà era composta da fan che conoscono bene la famiglia Dutton e si sono sintonizzati per un rewatch.

Yellowstone ha rivoluzionato la TV via cavo e ha riportato il genere western al successo, grazie specialmente al tocco drammatico garantitole dalla scrittura di Sheridan. Ha debuttato per la prima volta su Paramount Network, nel 2018 con 2,8 milioni di spettatori e nel tempo ha guadagnato molto pubblico nonché il successo di critica. L'esordio della Stagione 5 ha totalizzato 8,8 milioni di spettatori nel novembre dello scorso anno.

E quando gli scioperi di WGA e SAG hanno bloccato la scrittura dei nuovi episodi, i dirigenti hanno deciso di mettere le repliche di Yellowstone su CBS, il che ha portato all'aumento di spettatori.

Inoltre, il report afferma che circa 1 milione di questi spettatori della prima serata della CBS sono coloro che normalmente non si iscrivono alla TV via cavo e non avrebbero avuto accesso alla serie su Paramount Network prima della messa in onda sulla CBS.

Ambientato nel Montana, la serie neo-western è stata un successo tra i fan fin dall'inizio. Racconta la storia della famiglia Dutton, guidata dal patriarca John Dutton (Kevin Costner), che controlla il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti.

Dopo una serie di litigi con la produzione, Costner non tornerà per gli episodi conclusivi della Stagione 5 e il suo personaggio verrà probabilmente eliminato in sede di scrittura.

Al momento non c'è ancora una data per l'arrivo degli ultimi episodi, ma ora che lo sciopero si è concluso, gli autori (quindi anche Sheridan) possono tornare a lavorare.