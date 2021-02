Yellowstone, Taylor Sheridan ha 4 progetti in fase di sviluppo per Paramount+

Dopo il successo di Yellowstone, giunta alla terza stagione,Taylor Sheridan ha firmato un accordo di sviluppo con ViacomCBS per realizzare serie tv per il servizio di streaming Paramount+ che verrà lanciato il 4 marzo in USA. Sheridan ha in cantiere ben quattro spettacoli, compreso lo spin-off di Yellowstone, di cui sono state diffuse le sinossi.

Oltre alla serie prequel di Yellowstone intitolata Y: 1883, Sheridan produrrà un'altra serie spin-off dello spettacolo che attualmente ha il titolo provvisorio di 6666. Gli altri due spettacoli sono intitolati Land Man e Mayor of Kingstown.





Y: 1883 (prequel)

Ambientata nell'800, la serie segue la vecchia generazione della famiglia Dutton mentre intraprende un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia.

Land Man

Ambientato nelle proverbiali città del Texas occidentale, Land Man è una moderna storia di ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. La serie è una storia al piano di sopra e al piano di sotto di rozzi e miliardari selvaggi che alimentano un boom così grande, che sta rimodellando il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica.

Mayor of Kingstown

Segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove l'attività di incarcerazione è l'unica industria fiorente. Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e della disuguaglianza, la serie offre uno sguardo duro al loro tentativo di portare ordine e giustizia a una città che non ha né l'uno né l'altro. Jeremy Renner tornerà a collaborare con Sheridan per la serie, avendo già collaborato in Wind River.

Yellowstone Spinoff, 6666 (titolo provvisorio)

Fondato quando Comanches governava ancora il Texas occidentale, nessun ranch in America è più ricco di storia dell'Occidente del 6666. Funziona ancora come due secoli prima e comprende un'intera contea, il 6666 è il luogo in cui lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono in un luogo in cui la cosa più pericolosa che si fa è la cosa successiva...Il 6666 è sinonimo dello sforzo spietato di allevare i migliori cavalli e bestiame del mondo e, in definitiva, dove i cowboy di classe mondiale nascono e si creano.





