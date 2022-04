Yellowstone, Taylor Sheridan ammette: 'Questo volume di lavoro non è sostenibile'

Dopo il successo di Yellowstone, la serie tv giunta fino alla quinta stagione, Taylor Sheridan ha dato vita a vari spin-off che ruotano attorno alla famiglia Dutton, ma Paramount ha creduto in lui anche per altri progetti seriali. Il risultato? Ben 9 serie all'attivo, con un carico di lavoro che lo stesso Sheridan definisce "eccessivo".

"Questo volume di lavoro non è sostenibile nel lungo periodo" ha dichiarato il creatore di Yellowstone. "Ma è un'opportunità di raccontare le storie nel modo in cui voglio raccontarle, con una libertà creativa che in questo mondo non esiste. Quindi devo sfruttare quest'opportunità... Non voglio doverlo fare per forza quando avrò 70 anni e non so se lo vorrò fare quando ne avrò 60, quindi preferisco lavorare sodo adesso e farlo ora".

All'età di 52 anni, Sheridan ha alle spalle una lunga carriera da attore di cinema e tv, che ha preceduto i suoi più recenti lavori da regista e sceneggiatore che gli sono valsi anche una candidatura agli Oscar. Al momento, ha all'attivo ben 9 produzioni seriali per conto di Paramount, di cui ben 4 fanno parte dell'universo western di Yellowstone.

Mentre lavora alla stagione 5 di Yellowstone rinnovata di recente, la serie prequel 1883 è stata rinnovata per una seconda stagione che ripercorrerà le origini della famiglia Dutton, ma non è tutto qui: sul piccolo schermo debutterà anche la serie spin-off 1932, che si collocherà temporalmente tra i due show già citati, durante gli anni del proibizionismo e della Grande Depressione. Infine, il finale della stagione 4 di Yellowstone ha aperto al nuovo spin-off 6666, ambientato nel presente.

Oltre ai quattro show sopra citati che compongono un vero e proprio Sheridan Universe, l'autore ha sviluppato altre cinque produzioni seriali, delle quali alcune hanno già esordito mentre altre sono solo state annunciate.

La prima ad essere andata in onda e ad essere già rinnovata è Mayor of Kingstown che avrà una stagione 2: la serie vede Jeremy Renner nei panni di Mike, a capo della potente famiglia McLusky che gestisce il potere nella città di Kingstown in Michigan, dove l'unica impresa che funziona è il giro d'affari che ruota attorno alla prigione.

Inoltre, vedremo Sylvester Stallone protagonista di Tulsa King, lo show a cui Paramount ha recentemente cambiato nome, dopo l'iniziale scelta di Kansas City: in Tulsa King, Stallone sarà per la prima volta protagonista di una serie TV, interpretando un noto mafioso italiano di New York City, Sal, che viene costretto a trasferirsi a Tulsa, in Oklahoma.

Di recente è stato annunciato anche il nome del protagonista di Land Man: si tratta di Billy Bob Thornton, che interpreterà un esperto in gestione di crisi per una compagnia petrolifera, in uno show che promette di mostrare come l'estrazione del petrolio abbia influenzato nel bene e nel male i cambiamenti climatici, l'economia globale e la geopolitica.

Infine, ci sarà la serie thriller e spy Lioness con Zoe Saldaña nei panni di una spia che viene addestrata per infiltrarsi nelle organizzazioni criminali e terroristiche, e Bass Reeves, lo show in cui David Oyelowo interpreterà il primo US Marshal afroamericano a lavorare a ovest del Mississippi.