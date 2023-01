Yellowstone, sembra che Taylor Sheridan abbia già deciso il finale di serie!

E' tutto già scritto: secondo Wes Bentley, attore che interpreta Jamie Dutton in Yellowstone, Taylor Sheridan avrebbe già chiara la fine dello show, quest'anno arrivato alla quinta capitolo, e con molte altre stagioni all'orizzonte. Si direbbe dunque che il regista giochi d'anticipo.

Durante il panel Screen Actors Guild headquarters a Los Angeles, lo scorso Venerdì Wes Bentley ha riportato la discussione avuta con Sheridan riguardo alla serie e al suo finale: "Mi ha detto che sa già come vuole che finisca".

Il finale di serie sarebbe dunque già assodato. E' il come arrivare a tale finale, il problema, secondo Bentley. Ma probabilmente il regista saprà anche questo.

Intanto la Paramount, subito dopo Capodanno, ha rilasciato uno spot pubblicitario per annunciare la seconda parte di Yellowstone 5, che sarà disponibile in streaming. La quinta stagione per ora è stata davvero un successo, infatti ha registrato degli ascolti incredibili, molti di più rispetto alla quarta stagione dello show.

Wes Bentley interpreta Jamie Dutton, un personaggio estremamente disprezzato, ma al contempo dalla profondità e vulnerabilità senza pari. Dietro alle azioni opinabili del ragazzo, secondo Bentley si nasconda una profonda tristezza, che spesso porta anche a casa. L'attore ha infatti spesso parlato di una nota invasiva del personaggio di Jamie Dutton, riferendosi al fatto che, nonostante spesso riesca a scindere tra personaggio e vita privata, non sempre riesce a farlo con Jamie.