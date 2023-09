Yellowstone, Taylor Sheridan non serba rancore a Kevin Costner: 'Lo rispetto ancora'

Yellowstone è stato uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni e questo lo si deve sia al creatore Taylor Sheridan che al protagonista Kevin Costner. Le strade dei due si sono separate dopo cinque anni di lavoro insieme a causa di alcuni conflitti di produzione.

Dopo che Kevin Costner ha deciso di lasciare la lavorazione di Yellowstone, il progetto si è trovato leggermente nel caos. Molti fan non hanno preso bene la scelta dell'attore di abbandonare la serie, ma ciò, ovviamente, non ha fermato la produzione che ha ripiegato su un altro tipo di storia. Nonostante siano circolate storie riguardo una drammatica rottura tra Sheridan e Costner, la situazione era ancora fortemente in bilico. Pare addirittura che Costner abbia tentato di ritornare nella serie.

Questo suo tentativo, però, non è stato accolto con particolare favore a causa delle esorbitanti richieste che sarebbero state avanzate dall'attore. Non solo pretendeva un programma di riprese più leggero ma richiedeva anche più soldi. Gli agenti avrebbero parlato a quattrocchi con Sheridan in modo da ottenere l'accordo che, originariamente, l'aveva fatto allontanare dal progetto. Tra le richieste, inoltre, ci sarebbe stato un riadeguamento della sceneggiatura che non sarebbe stata di suo gradimento. "La mia opinione su Kevin come attore non è cambiata. La sua creazione di John Dutton è simbolica e potente… e non ho mai avuto problemi con Kevin che lui e io non potessimo risolvere al telefono" ha concluso.

Per scoprire qualcosa di più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione della parte uno della quinta stagione di Yellowstone. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!