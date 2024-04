Yellowstone, tragedia per la serie 1923: è morto Cole Bring Plenty, aveva 27 anni

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della scomparsa di Cole Bring Plenty, giovane membro del cast dello spin-off di Yellowstone 1923 del quale si erano perse di punto in bianco le tracce: purtroppo in queste ore l'attore è stato dichiarato morto all'età di 27 anni.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Johnson, nel Kansas, ha condiviso in un comunicato stampa che i suoi agenti sono stati chiamati a Homestead Lane intorno alle 11:45 di venerdì in riferimento ad un veicolo sospetto. Le autorità hanno detto che stavano perquisendo la zona quando hanno "scoperto un maschio deceduto in una zona boscosa lontano dal veicolo", e il cadavere è stato successivamente identificato come Cole Bring Plenty. La causa della morte non è stata resa nota attualmente, ma l'ufficio dello sceriffo ha affermato che si tratta di un'indagine in corso.

Martedì scorso, come vi avevamo segnalato, lo zio di Cole, Mo Brings Plenty, anche lui protagonista anche di Yellowstone, aveva rivolto un appello sui social per chiedere aiuto al pubblico per ritrovare il nipote, del quale si erano perse le tracce dalla domenica precedente. Il dipartimento di polizia di Lawrence ha confermato che l'attore era ricercato a seguito di un presunto episodio di violenza domestica avvenuto il 31 marzo. Secondo la polizia, gli agenti hanno risposto domenica alla segnalazione di una donna che gridava aiuto in un appartamento, ma prima di arrivare sul posto il sospettato era già fuggito a piedi. Le autorità hanno detto che le telecamere del traffico hanno identificato Cole come il sospetto in fuga, il che ha portato la polizia a presentare una dichiarazione giurata al procuratore distrettuale locale per un mandato di arresto nei suoi confronti.

Cole è apparso in due episodi della serie prequel di Yellowstone 1923 l'anno scorso, e nelle serie tv Into the Wild Frontier e The Tall Tales of Jim Bridger.

