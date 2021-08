Yellowstone: il nuovo trailer annuncia la data di uscita della quarta stagione

Paramount Network ha pubblicato un nuovo teaser del suo show di punta, Yellowstone, e ha annunciato la data di uscita della quarta stagione. La serie con Kevin Costner tornerà sugli schermi statunitensi il 7 Novembre, e riprenderà dal finale della terza season. Nel teaser vediamo John (Kevin Costner) lottare per la vita dopo l'aggressione subita.

La serie è stata creata da Taylor Sheridan, che per Paramount avrebbe altri 4 progetti di serie in fase di sviluppo. Due di queste arriveranno molto presto sul Network, che ne ha già annunciato le date di uscita. La prima è 1883, serie prequel di Yellowstone, che debutterà il 19 Dicembre e vedrà nel suo cast Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill. La seconda è invece Mayor of Kingtown, con Jeremy Renner, che arriverà il 14 Novembre.

Le tre serie di Sheridan sono state sviluppate da MTV Entertainment Group e ViacomCBS. Come partner nella produzione figura anche 101 Studios.

Tanya Giles di ViacomCBS si è detta entusiasta della partnership con Sheridan. "Taylor Sheridan è un talento eccezionale e siamo entusiasti di espandere il suo universo di serie all'interno della famiglia ViacomCBS. Con l'evento speciale in simulcast di entrambe le serie su Paramount Network, ViacomCBS porterà pubblico a Paramount+."

Anche il CEO di 101 Studios, David Glasser, è intervenuto, affermando che l'universo creato da Taylor Sheridan è cresciuto più di quanto ci si aspettasse. "Taylor ha dimostrato più e più volte la sua potente capacità di raccontare storie avvincenti ricche di passione, dramma e avventura e di riuscire a intrattenere il pubblico. Inoltre, l'autunno è un momento incredibile per la televisione, perché porta il più grande numero di spettatori."

Insomma, solo parole positive per il creatore di Yellowstone e per la serie con Kevin Costner. Intanto gli spettatori statunitensi attendono con impazienza il 7 Novembre, mentre i fan italiani dovranno aspettare ancora un po'. Probabilmente solo qualche mese, giusto il tempo di recuperare le prime tre stagioni di Yellowstone disponibili su diverse piattaforme.