Yellowstone: l'unico finale possibile senza uccidere John Dutton

Kevin Costner ha lasciato Yellowstone a metà della sua quinta stagione a causa dei suoi impegni sul set di Horizon: An American Saga, il suo nuovo western in uscita in due parti tra un anno. Paramount è stata così costretta a chiudere lo show anzitempo, ma ora si ritroverà a dover affrontare l'assenza del suo protagonista negli ultimi episodi.

Ci sono molti modi in cui lo show potrebbe orchestrare la sua conclusione e uno di questi sarebbe quello di uccidere John Dutton fuori campo (anche se questa ipotesi sembra sia proibita dal contratto che legava Costner allo show). Tuttavia, si potrebbe proseguire la narrazione senza necessariamente eliminare il protagonista, ma questo percorso sembra davvero spinoso.

In un mondo perfetto, Yellowstone non sarebbe nemmeno al centro di questo caos generato dai litigi dietro le quinte tra Kevin Costner e il co-creatore Taylor Sheridan. Ma se inizialmente l'obiettivo era quello di mantenere la famiglia Dutton intatta per qualche anno oltre la quinta stagione, i problemi hanno fatto sì che l'attore perdesse interesse a portare avanti la saga televisiva anno dopo anno. Per questo motivo Paramount Network ha dato immediatamente il via libera a una nuova serie con Matthew McConaughey che riprenderà proprio dalla fine della narrazione di Yellowstone.

Per quanto i personaggi interpretati dalle co-protagoniste Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes siano fondamentali per tutto il caos che circonda il ranch della famiglia, l'intera narrazione è inequivocabilmente legata al patriarca della famiglia, e lo stesso vale per il prequel 1883 e il suo seguito 1923.

Basta guardare a uno show come NCIS per capire come la situazione potrebbe degenerare se il personaggio di Kevin Costner venisse cancellato dalla serie in modo non fatale. Mark Harmon ha lasciato la serie della CBS qualche anno fa, con il suo personaggio Leroy Gibbs che si è trasferito in Alaska, e da allora molti fan hanno colto ogni momento possibile per esprimere il loro desiderio di un ritorno di Harmon sui social media e non solo, con il cast e i creativi dello show che spesso si sono sentiti chiedere della loro ex co-star. Questo accadrebbe assolutamente se Costner si ritirasse in un modo che lasciasse la porta aperta a un eventuale ritorno.

Facendo un salto indietro, John è sopravvissuto al cancro al colon nella Stagione 2, dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuoverlo, ed è qualcosa di cui non si è mai sentito a suo agio a parlare. Perciò, per quanto sarebbe deprimente, per Yellowstone avrebbe più senso far tornare il cancro a John negli episodi finali, permettendo così a tutti gli altri personaggi di separarsi gradualmente da lui, senza per forza dover mostrare la sua morte.