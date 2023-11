Yellowstone, voci inquietante sulla stagione finale: Kevin Costner non ci sarà affatto

Nelle scorse settimane Paramount e Paramount+ hanno finalmente annunciato i piani per il futuro di Yellowstone, svelando la data d'uscita della seconda parte dell'ultima stagione della serie principale e altri due spin-off per continuare il franchise dopo l'addio del protagonista Kevin Costner.

Considerato però che le puntate conclusive della serie non sono state ancora girate e che, come noto, Kevin Costner ha lasciato la produzione con l'intenzione di separarsi definitivamente dalla popolare serie dopo diverse diatribe con i produttori, non era chiaro in che modo Yellowstone 5: Parte 2 avrebbe affrontato l'assenza di John Dutton, almeno fino ad ora.

Tramite il podcast di The Town, infatti, il famoso insider di Hollywood Matt Belloni ha riferito che Kevin Costner non tornerà in Yellowstone 5: Parte 2 e il suo personaggio, il protagonista John Dutton III sarà escluso dalla storia. Belloni ha rivelato che la produzione degli episodi finali di Yellowstone dovrebbe riprendere all'inizio del 2024, tuttavia la sceneggiatura delle puntate rimanenti non include la partecipazione di John Dutton: "Le sceneggiature sono già scritte, mi dicono, o comunque in fase finale di scrittura. Da quanto mi è stato rivelato, John Dutton non è stato inserito in quegli episodi, almeno per ora."

Ricordiamo che, a seguito dell'addio di Kevin Costner, Paramount ha cancellato Yellowstone a maggio scorso, annunciando però allo stesso tempo una nuova serie tv sequel che avrà per protagonista Matthew McConaughey.