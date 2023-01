Yellowstone, Wes Bentley sul suo personaggio più odiato: 'Mia moglie si accorge di Jamie'

Nel corso di un'intervista concessa al New York Times, Wes Bentley ha potuto parlare ampiamente del suo personaggio in Yellowstone, serie che ha conquistato davvero tutti e che giunta alla sua quinta stagione su Paramount+ registra ancora record di visualizzazioni impressionanti, così come fanno i relativi spin-off scritti da Taylor Sheridan.

Il personaggio in questione è Jamie Dutton, il secondogenito di John Dutton (Kevin Costner), anche se figlio adottivo. Jamie è un personaggio tormentato che i fan amano odiare per alcune delle sue scelte sbagliate e per la sua tristezza apparentemente infinita e ora Bentley ha discusso della sua interpretazione del personaggio, ammettendo quanto sia difficile lasciarlo fuori dalla sua vita, nonostante egli stesso sia una persona molto diversa.

"Per la maggior parte della mia carriera mi sono vantato di aver lasciato i problemi fuori dalla mia vita o, come direbbe un atleta, di averli lasciati sul campo", ha dichiarato Bentley al New York Times. "Ma la tristezza di Jamie permea la mia vita, anche se io non sono triste. Sono molto fortunato ad avere una grande famiglia e ad essere al punto in cui sono nella vita, ma lui è sempre lì dietro di me, che si aggrappa a questo, specialmente quando sto girando".

Bentley ha anche raccontato che a volte sua moglie gli fa notare la presenza del personaggio e che non lo vogliono lì. "Adesso lo lasci entrare a casa?", dice lei. "Jamie è a casa e noi non lo vogliamo qui".

Ma anche se il personaggio è così odiato dai fan, il creatore della serie Taylor Sheridan ha elogiato l'interpretazione di Jamie Dutton da parte di Bentley, spiegando perché Jamie non è un caso isolato di malvagità.

"Jamie è malvagio? Nelle mani di un attore meno bravo la risposta sarebbe facile, ma Wes ha creato un personaggio vulnerabile, onesto ed emotivo che permette al pubblico di comprendere le motivazioni che stanno dietro alle sue azioni, anche se non si possono mettere in dubbio le sue azioni", ha dichiarato Sheridan.

Solo poche ore fa, Paramount ha svelato la data d'uscita della seconda parte di Yellowstone 5, mentre è attualmente in programmazione lo spin-off, con protagonisti Harrison Ford ed Helen Mirren, 1923 che ha registrato il record al debutto in streaming su Paramount+. Anche questo attaccamento al personaggio di Jamie Dutton, dimostra quanto sia amato questo show dai fan di tutto il mondo.