Yellowstone, Wes Bentley sulla possibile morte di John Dutton: 'Ci pensiamo da sempre'

Quando una serie come Yellowstone diventa così amata dal pubblico, è normale che questo si affezioni tantissimo ai suoi personaggi, in particolare modo al protagonista John Dutton interpretato da Kevin Costner. Tuttavia, visti gli intricati meccanismi della trama, potrebbe sempre verificarsi un'uscita di scena imprevista e di certo dolorosa.

L'idea che John Dutton (Kevin Costner) possa non sopravvivere alla quinta stagione della serie Paramount Network è una di quelle che i fan hanno preso in considerazione da un po' di tempo a questa parte, e non solo a causa delle recenti notizie sui conflitti di programmazione della star.

Il finale di metà stagione della serie, in particolare, ha chiarito che il patriarca ha un nemico importante nel figlio adottivo Jamie Dutton, che sta cercando l'impeachment contro il governatore del Montana e potrebbe non essere così dispiaciuto se le cose andassero anche oltre. Ora Wes Bentley, che interpreta Jamie, ha parlato di cosa significherebbe per lui la morte di John e del perché i sentimenti di Jamie siano cambiati.

"Ci pensavo già nella prima stagione", ha dichiarato Bentley a TVLine. "Perché è sempre una possibilità in TV, giusto? Siamo sempre pronti a morire. [E John] ha davvero questa attrazione ipnotica su Jamie".

Bentley ha poi spiegato che prima che John facesse naufragare i sogni di Jamie di diventare governatore, la sua morte avrebbe turbato profondamente Jamie, ma le cose sono diverse ora che John ha preso la carica per sé.

"Dopo che John si è candidato a governatore ed è diventato ciò che diceva di odiare, Jamie ha iniziato a cambiare prospettiva", ha aggiunto. "Forse John non è il duro che dice di essere. Forse John non ha idee. Forse è solo come tutti gli altri. Questo lo fa scendere dal piedistallo [su cui si trovava]. Quella specie di divinità non esiste più. Penso che sia questo il motivo per cui Jamie ha scelto di cercare di farlo uccidere. [Si rende conto che] la sua vita sarebbe molto migliore senza di lui, e questo è un grande cambiamento per Jamie".

Gli episodi finali di Yellowstone 5 arriveranno su Paramount+ questa estate. Nel frattempo, Kevin Costner ha ricevuto il suo Golden Globe direttamente a casa dopo che non aveva potuto prendere parte alla cerimonia di consegna a Los Angeles. Ecco, infine, quando uscirà Yellowstone 5 in Italia.