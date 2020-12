Che fine ha fatto Yennefer? Le anticipazioni su The Witcher Stagione 2

Tutti i fan sono in trepidante attesa della seconda stagione di the Witcher, l'adattamento Netflix della saga di Geralt di Rivia. Siamo ancora in attesa di scoprire la d'uscita del secondo ciclo di episodi della serie fantasy:presto ci aspettiamo aggiornamenti su The Witcher 2. Nell'attesa, dedichiamo alla serie alcuni approfondimenti.

Abbiamo già parlato di diversi argomenti sulla serie ideata da Lauren S. Hissrich, tramite approfondimenti e FAQ, come per esempio un focus sulle origini di Geralt in The Witcher, o come nasce un Witcher, o anche un approfondimento su come finisce la saga di Geralt di The Witcher. E mentre abbiamo trattato del terzo desiderio di Geralt nella prima stagione di The Witcher, oggi, invece, cercheremo di rispondere a uno dei quesiti rimasti in sospeso alla fine del primo ciclo di episodi, ovvero: che fine ha fatto Yennefer al termine della stagione 1?

Partiamo con ordine. Dove abbiamo visto per l'ultima volta Yennefer di Vengerberg nel season finale? Nell'ultima puntata della prima stagione, Molto di più, vediamo la maga interpretata da Anya Chalotra alle prese con la Battaglia di Colle Sodden, mentre prova (insieme alle altre maghe) a fermare l'armata di Niflgaard nella sua avanzata verso nord. Nell'epica conclusione delle vicende di Yennefer, la vediamo finalmente, grazie alle parole di Tissaia (MyAnna Buring), riuscire a liberare il caos, che si trasforma in gigantesche fiamme che assalgono le varie truppe Nilfgaardiane.

Ma cosa le può essere successo? Secondo i libri, Colle Sodden divenne famoso anche con il nome di "Colle dei Quattordici", in quanto si pensava che, nelle battaglie, quattordici maghi avessero perso la vita, con la presenza di quattordici tombe proprio sul colle. Tra queste tombe, c'è anche quella di Triss Merigold (Anna Shaffer), che tuttavia è sopravvissuta.

E non solo Triss, anche Yennefer è riuscita a sopravvivere: nel racconto Qualcosa di più, Geralt (interpretato nella serie da Henry Cavill) ha un'allucinazione e pensa di vedere tra i nomi delle tombe quello di Yennefer: una volta rinsavito, chiede al mercante Yurga quale sia il quattordicesimo nome, e si scopre essere quello di Yoel Grethen di Carreras. Yennefer quindi, seppur gravemente ferita, è riuscita a salvarsi e, una volta ristabilitasi completamente, tornerà nel corso della seconda stagione, e scopriremo come è sfuggita a un destino nefasto.

E ora la palla passa a voi: conoscevate il destino di Yennefer di Vengerberg secondo i libri di The Witcher?