Yennefer o Triss? Henry Cavill, protagonista di The Witcher, rivela la sua scelta

Chi ha giocato a The Witcher 3: Wild Hunt si è trovato a dover scegliere, nei panni di Geralt di Rivia, tra Triss Merigold e Yennefer, due maghe potenti e affascinanti. Henry Cavill, che nella serie Netflix interpreta lo strigo, ha rivelato la sua preferenza.

Come sapranno ormai in molti, Cavill è un fan del mondo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski e questo vale anche per i videogiochi sviluppati dai CD Project Red. Così, in una recente intervista, ha provato a dare la sua risposta personale all'annosa questione team Triss vs. team Yennefer.



"Da fan di The Witcher", ha esordito Cavill, "posso parlare solo dei giochi, perché sono stati la mia introduzione alla domanda e mentre stavo giocando... ho scelto Yennefer". L'attore ha poi spiegato la sua decisione: "l'amore si trovava lì e questa è la direzione intrapresa dal gioco. La storia con Triss era potente e in qualche modo diversa, ma... la storia con Yennefer è quella in cui è riposto il cuore di Geralt, credo".



The Witcher debutterà su Netflix il 20 dicembre, con una prima stagione di otto episodi. In queste ore sono state pubblicate alcune nuove foto dal set con Geralt, Yennefer e Ciri, ma anche altri personaggi secondari e uno dei mostri che verranno affrontati dal protagonista. Da buon fan della serie, Cavill ha letto alcuni passaggi di The Witcher su Youtube, in modo da rinfrescare la memoria ai fan, o di introdurre la serie a chi non è familiare con questo universo narrativo.