Ylenia Carrisi, clamoroso scoop di una TV spagnola: la figlia di Albano e Romina è viva?

Tutti conosciamo la triste vicenda di Ylenia Carrisi, figlia di Albano e Romina scomparsa nel 1993 e di cui non si è più saputo nulla fino ad oggi. Poche ore fa una TV spagnola ha rivelato un clamoroso scoop riguardo la primogenita di Carrisi.

E' il programma Tv "Salvame", della rete televisiva TeleCinco, a tirare fuori il coniglio dal cilindro e rivelare alcuni retroscena della figlia di Albano: a quanto pare, vivrebbe a Santo Domingo insieme a suo marito Alexander Suero Alvares, all'insaputa di tutti e sotto scorta della polizia.

A rivelarlo è stata una giornalista, Lydia Lozano, che dal 2005 insieme al collega fotografo Toni Torrubiano sta seguendo la pista della misteriosa scomparsa di Ylenia. Torrubiano, ospite di TeleCinco, ha portato in studio tutta la documentazione delle ricerche eseguite sul caso. A quanto pare la Lozano avrebbe scoperto questa eclatante indiscrezione grazie ad una fonte vicina alla coppia, un tale Ricardo Zucchi, che aveva rivelato alla giornalista di aver visto Ylenia almeno 20 volte a Santo Domingo dal 1995.

Zucchi, nei documenti della Lozano, ha testimoniato anche riguardo alcuni dialoghi avvenuti tra lui e Ylenia, dove lei dichiarava di aver avuto addirittura dei figli. Ma poi Ricardo Zucchi è stato dichiarato dai conduttori di "Salvame" come fonte inattendibile che orbitava intorno alla famiglia Carrisi. Al termine dello show i conduttori hanno stabilito che, con molta probabilità, anche la Lozano ha costruito tutto questo polverone per i suoi quindici minuti di visibilità, ma che nei dati che ha raccolto non c'è nulla di vero, e la storia di Santo Domingo è tutta una messinscena per attirare l'attenzione mediatica su di sé.

Di questa triste vicenda purtroppo non si hanno riscontri certi da quasi vent'anni, e c'è sempre chi è pronto ad approfittare della situazione per crearsi visibilità a discapito dei sentimenti delle persone, anche in una situazione tanto delicata e drammatica per la famiglia, che le risposte le cerca davvero.