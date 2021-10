You 3, la reazione del cast della serie Netflix a QUEL finale scioccante!

La serie di successo su Netflix ha abituato i suoi fan ai colpi di scena scioccanti e il finale di You 3 ne è il miglior esempio. Scopriamo insieme come ha reagito il cast di You al sorprendente episodio di fine stagione!

Netflix ha recentemente pubblicato un video (che potete trovare a fine articolo) in cui gli attori del cast commentano il finale di stagione. Ovviamente, da qui in avanti è un campo minato di SPOILER, se volete evitarli vi consigliamo di leggere la nostra recensione di You 3.

E' proprio Penn Badgley, che interpreta il protagonista Joe Goldberg, ad aprire il video affermando: "All'inizio di ogni stagione chiedo ai creatori 'Chi muore alla fine?'. Perché so che c'è sempre qualcuno che morirà alla fine".

Nella clip vediamo anche gli attori Travis Van Winkle e Shalita Grant, che interpretano i vicini di casa Cary e Sherry, reagire alle immagini del finale di stagione di You 3, mentre ci raccontano come hanno girato le scene della gabbia di vetro: "E' stato pazzesco perché abbiamo dovuto girarla in sequenza, come a teatro".

Victoria Pedretti e Tati Gabrielle parlano inoltre dell'emozionante scena che hanno girato insieme: "Sono entrambe ferite" racconta Gabrielle, che interpreta Marienne. "Si tratta di un uomo, ma alla fine, si tratta principalmente di loro due. E tenendo a mente questo, è chiaro che non è l'uomo ad avere il potere." E Pedretti, che nella serie è Love, la moglie di Joe, confessa: "Sapevo che stavo per andarmene. Non sapevo esattamente come sarebbe finita, onestamente, finché non l'abbiamo girato".

La serie You è stata rinnovata da Netflix per una quarta stagione e proprio in questi giorni l'attore Penn Badgley ha dichiarato che, secondo lui, You 4 sarà molto diversa.