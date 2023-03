You 4 - Parte 2, come finisce la serie? La spiegazione del finale

Dopo averci condannati ad attendere l'uscita della Parte 2 per scoprire il finale di questa quarta stagione di You, Netflix ha finalmente messo in tavola tutte le sue carte: i nuovi episodi della serie con Penn Badgley sono disponibili sulla piattaforma da qualche ora, e c'è già chi si è dato al bingewatching più sfrenato.

Cosa ci ha detto, dunque, il finale di stagione che proprio Penn Badgley ha rischiato di spoilerare qualche giorno fa? In primis che Joe Goldberg, in qualche modo, riesce sempre a rinascere dalle proprie ceneri come una strana, deviata e corrotta fenice: il nostro libraio la fa franca anche stavolta, e anzi riesce addirittura a migliorare sensibilmente la propria condizione.

A ciò non si arriva, però, senza sofferenze: la Parte 2 della quarta stagione di You ci mostra infatti Goldberg prendere coscienza del fatto che il tanto temuto Rhys altro non era che la proiezione di quella parte della sua personalità che lo spinge a compiere azioni orrende. Joe ricorda quindi tutte le nefandezze compiute negli ultimi tempi, in primis quelle relative a Marianne, drogata e imprigionata prima di venir salvata da Nadia, che nel frattempo si era messa sulle tracce della vera identità del suo professore.

Goldberg cede quindi davanti all'evidenza, capisce di essere una persona destinata al male e decide di farla finita: lo vediamo quindi in procinto di buttarsi nel vuoto, non prima, però, di aver spinto giù dal ponte Rhys, manifestatosi davanti a lui più reale che mai in quegli ultimi, drammatici attimi. Joe, però, sopravvive: il nostro protagonista si risveglia in ospedale accanto a Kate, che decide di restare con lui dopo aver ascoltato la confessione del suo amato.

Nel giro di poco tempo, Joe e Kate diventano una delle coppie più in vista di Londra: i due rilevano l'azienda del padre di Kate (precedentemente ucciso da Joe), corrompendo inoltre chi di dovere perché la storia scoperta da Nadia passi sotto silenzio, arrivando persino a far arrestare la studentessa. Occhio, però: il riflesso in una finestra nella quale si specchia Joe ci dice che con Rhys è tutt'altro che finita...