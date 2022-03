You 4, si gira! Charlotte Ritchie entra nel cast della serie Netflix

Prendono il via le riprese della stagione 4 di You e una new entry si aggiunge al cast della serie Netflix: si tratta di Charlotte Ritchie, che avrà uno dei ruoli principali nella prossima stagione di You.

Secondo Variety, infatti l'attrice britannica sarà Kate, una donna intelligente, indipendente e sospettosa, che vedremo contro al Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley. "E' fieramente leale alle sue amicizie, ma è un muro impenetrabile per gli sconosciuti" rivela la descrizione del nuovo personaggio della serie Netflix.

Kate è la direttrice di una galleria d'arte, che si trova spesso a gestire artisti alquanto burrascosi. Figlia di una madre single caotica e bohémienne, Kate ha lavorato duramente per costruire ciò che si è guadagnata. Inoltre, è molto protettiva nei confronti della sua migliore amica, Lady Phoebe, una persona dolce e con troppa fiducia negli altri, la cui fama e ricchezza tendono ad attrarre opportunisti.

Per tutte queste ragioni, preferisce gli "accordi" all'amore, ed è per questo che ha una relazione con il divertente ma egocentrico Malcolm. Ed è proprio quando Malcolm invita Joe nel loro mondo privilegiato, Kate non solo non riesce ad andare d'accordo con lui, ma inizia a sospettare che non sia davvero chi dice di essere.

Questi primi dettagli sul nuovo personaggio sembrano confermare le dichiarazioni di Badgley, che qualche tempo fa aveva anticipato che You 4 sarà differente.

Charlotte Ritchie ha da poco preso parte alla serie Netflix Feel Good con Mae Martin e Lisa Kudrow. Di recente, inoltre, ha concluso le riprese della stagione 7 di Grantchester e ha preso parte alle riprese del film Wonka con Timothée Chalamet.